Uno de los creadores de WhatsApp llama a "eliminar Facebook"

Brian Acton, uno de los creadores del WhatsApp, recomendó a los internautas que dejen Facebook. Lo hizo a través de una publicación que escribió en su cuenta de Twitter.

“Es hora (de) eliminar Facebook”, fue el mensaje de Acton.

La etiqueta utilizada, “eliminar Facebook” (#deletefacebook, en inglés), también puede ser traducida en imperativo como “eliminen Facebook”, por lo que el mensaje del informático se interpreta como una recomendación a los internautas para que borren su cuenta en el programa.

La publicación de Acton podría ser una reacción al reciente escándalo protagonizado por la compañía de Mark Zuckerberg sobre la posible filtración de datos de usuarios de la plataforma.

Hace unos días, The Observer y The New York Times publicaron que la empresa británica Cambridge Analytica tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook y utilizó esa información para, supuestamente, crear anuncios políticos personalizados e influir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.