Urtubey busca armar "una alternativa" a Cambiemos y al kirchnerismo

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey manifestó que busca construir "una alternativa diferente" a Cambiemos y al kirchnerismo. Agregó que estarán incluidas "todas las expresiones" que puedan "ofrecer algo común". Por otra parte, afirmó que él no hubiese ido al Fondo Monetario Internacional (FMI) a pedir dinero.

Entrevistado por el periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres), Urtubey señaló: "Queremos construir una alternativa diferente. Cambiemos y el kirchnerismo se retroalimentan a sí mismos. La grieta lastima a la sociedad. La mayoría quiere salir de ese lugar".

Consultado sobre qué partidos podrían integrar el espacio político que pretende armar, aseveró que incluirá "a todas las expresiones que puedan ofrecer algo común".

Sobre la actualidad económica, explicó que el Presupuesto 2019 no es el que le "gustaría que tenga Argentina", pero hay varias cuestiones que debe evaluar. "Lo hace el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer la oposición. Lo peor que puede pasar es que no haya presupuesto", añadió.

"Yo no hubiese ido al FMI. Obturaron la participación en el mercado de capitales, eso es un error", concluyó.

Por último, consideró que la sociedad va a "pagar los platos rotos de la devaluación", que a su entender, impactará en el próximo semestres. "Se requiere otra política, como alentar a los sectores productivos y mejorar el financiamiento", finalizó.