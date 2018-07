Uruguay-Francia, por un lugar en semifinales

Los cuartos de final se abren este viernes con un duelo entre dos campeones del mundo. Desde las 11, chocarán uruguayos y franceses. El árbitro será el argentino Néstor Pitana.

Los charrúas y los galos se medirán este viernes a las 11 en Nizhni Nóvgorod por un lugar en las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Luis Suárez y una confiable muralla defensiva celeste intentará contener al veloz Kylian Mbappe.

El partido empieza a las 11 y será televisado en Argentina por el canal 610 de DirecTV y la TV Pública.

Okay Twitter, who is winning this one? #URUFRA