Uruguayo reclama recompensa por la recuperación del cuadro de Murillo

Juan Pablo Martínez, un broker que se presentó como pieza clave en la recuperación del cuadro de Murillo robado del Museo Estévez, reclama el pago de la recompensa y sostuvo que en las próximas horas arribará a Rosario para iniciar una protesta.

Se trata de un uruguayo que se dedica a la compra y venta de autos y propiedades. Según contó al programa La primera de la tarde (Radio 2), cuando le llegó el pedido para vender el cuadro “La asunción de Santa Catalina”, del pintor Esteban Bartolomé Murillo, hizo una averigación y detectó que se trataba de la pintura robada en Rosario en 1983.

El hombre dijo que se comunicó con Interpol y con las autoridades del museo rosarino. Además, según contó a la periodista de Radio 2 Agustina Pugliese, manifestó que puso 6 mil dólares de su bolsillo en acuerdo con las autoridades argentinas para recuperar el cuadro.

Ahora dice que está amenazado por la banda que tenía la obra de arte y pide el pago de la recompensa que le prometieron.

“Fui llamado por el gobierno argentino a presentarme para hacer la denuncia pertinente del cuadro, que fue recuperado gracias a mí. Me hicieron firmar unos papeles, me protegieron con le ley de recompensa, gasté 6 mil dólares de mi bolsillo y ahora nadie me responde ni paga la recompensa”, detalló el hombre.

Por otra parte, se quejó porque “la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo publicidad con el cuadro recuperado y el secretario de Cultura de Rosario también una gran pantomima”.

“Me dejaron tirado a mí y a mi bebé de siete meses comiendo arroz todas las fiestas sin poder comprarle medicamentos a mis hijos”, dijo el hombre y añadió que este miércoles llegará a Rosario para hacer una sentada o huelga de hambre en el juzgado o la Municipalidad donde piensa presentarse junto a un abogado.

“Primero le reclamo a los encargados de Protección del Patrimonio Cultural, a Interpol y a la Policía Federal Argentina que me invitaron a venir a hacer la denuncia y después a la Municipalidad de Rosario, donde fui derivado por la ministra Bullrich”, concluyó Martínez.