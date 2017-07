V.G.Gálvez: el municipio pone condiciones para una gran feria

“Los comerciantes tienen que estar inscriptos en Afip y en el municipio, aca no se trata de poner tablones porque sí”, sostuvo Ricci en diálogo con el programa Pegando la vuelta (Radio 2).

“Si es un centro comercial que se encuadra en las normas vigentes nosotros no tenemos ningún problema”, dijo en intendente y añadió que rechazarán de plano cualquier propuesta si se trata de “una feria de 600 puesteros con tablón y caballete”.

Este miércoles, Ricci manifestó que “todavía no ha ingresado ningún proyecto del Sindicato de Vendedores Ambulantes” y añadió que, en ese caso, “primero se tiene que acercar el estudio de viabilidad que luego se elevará a la Secretaría de Comercio de la provincia”.

Además, el dirigente aseguró que no se trata de una “Saladita”.

