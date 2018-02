Vasalli: hubo acuerdo por deuda salarial y se levantaron las medidas de fuerza

Trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli de Firmat llegaron este viernes a un acuerdo para pagar con una serie de cheques, desde la semana próxima hasta finales de marzo, los salarios adeudados de enero último, por lo que se normalizó la actividad de la empresa que estaba de paro y movilización por el conflicto.

Así lo informó el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, y el gobierno provincial a través de un comunicado.

La provincia logró un acuerdo entre la Unión Obreros Metalúrgicos y Vasalli para la regularización de la deuda con los trabajadores https://t.co/Z0bm7F91rH vía @gobsantafe — Julio Genesini (@JulioGenesini) 16 de febrero de 2018



El encuentro se desarrolló en la dirección Regional Rosario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia con la presencia de los representantes gremiales de los trabajadores y referentes de la firma Vasalli.

El ministro Genesini aseguró que "se logró un acuerdo que posibilita la normalización de las actividades”.

“El mismo es fruto del esfuerzo de las partes, en el marco del diálogo social que impulsa el gobierno de Santa Fe para la solución de conflictos", añadió el funcionario provincial.

Genesini expresó que "pudimos superar una cuestión que traía un conflicto con una proyección complicada. Ahora esperamos que a partir de este acuerdo, cumpliéndose estos compromisos, la empresa funcione de mejor manera".

"Todos esperamos que Vasalli tenga un buen ritmo de producción, que pueda tener ventas y haga sustentable la empresa y los trabajadores perciban en tiempo y forma su salario", concluyó Genesini.

El acuerdo incluye el compromiso de la empresa de no descontar los días no laborados con motivo de medidas efectuadas por los empleados hasta el día de la fecha, mientras que las entidades gremiales se comprometieron a no efectuar medidas de fuerza que alteren la paz social ni entorpezcan el proceso negociador.