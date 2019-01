Vecinos de Roldán reclaman obras y mantenimiento en los barrios

Vecinos de la localidad de Roldán se encuentran movilizados para reclamar mejoras en la prestación de los servicios municipales de mantenimiento e higiene urbana. El sábado pasado realizaron una concurrida movilización y esta semana insistieron con el pedido de "calles transitables, luminarias, obras de zanjeo y corte de pasto".

Jimena Beta, una de las vecinas autoconvocadas, dijo al programa La primera de la tarde (Radio 2) que el problema no es sólo de Tierra de Sueños III donde las calles se convierten en ríos cada vez que llueve tal como reflejó Rosario3.com a principios de año.

“El reclamo no es solo por Tierra de Sueños III donde el desarrollador incurrió en una estafa porque no cumplió con todas condiciones. La marcha del sábado fue por las obras que no se están haciendo en los barrios de Roldán”, explicó la vecina.

“Todos los barrios de Roldán están en un estado terrible. No hay zanjeo, no hay mantenimiento; llueve y el agua no escurre”, se quejó la mujer.

Por otra parte, aseguró que los vecinos están “agotados” porque han reclamado “en un montón de instancias y el municipio no responde”.

Jimena contó que pagan tasas municipales que en algunos casos superan los 1000 pesos y no hay contraprestación.

“Es indignante salir y que en todos los espacios públicos haya yuyales. Los pozos se llenan de agua y no se puede circular”, ilustró la vecina y añadió que están recolectando fotos de diferentes barrios.

“Somos simples vecinos, detrás no hay ninguna agrupación política. Queremos un plan de obras a largo plazo. No queremos escuchar más excusas”, concluyó la vecina en diálogo con el periodista Javier Trifiró.