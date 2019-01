Así quedó Tierra de Sueños 3: las imágenes del barrio tras la tormenta

La tormenta de agua, viento e importante actividad eléctrica que tuvo su punto más fuerte en la madrugada de este domingo en Rosario, no sólo impactó en la ciudad sino también en las inmediaciones. Desde Roldán, vecinos del barrio Tierra de Sueños 3 compartieron fotos y videos para denunciar que el lugar resultó inundado.

Gabriela, una de las habitantes del barrio contó a Rosario3.com, que las calles parecían ríos esta mañana y que se hacía imposible circular. También aseguró que los negocios permanecían cerrado y que prácticamente nadie salía de su casa por la gran presencia de agua acumulada.

La mujer admitió que no es novedad que se inunden las inmediaciones cuando la lluvia es torrencial y que los habitantes deben adaptarse. “A veces no podemos mandar a los chicos a la escuela”, sostuvo. En representación de sus vecinos, Gabriela reclamó: “No sólo se trata de mejorar el mantenimiento de las calles, el zanjeo sino de hacer obras que no se han hecho y son necesarias para evitar las inundaciones”, señaló.