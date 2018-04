Vecinos denuncian una “asociación delictiva” en el barrio Luis Agote

Los vecinos del barrio Luis Agote, en proximidades del Cruce Alberdi, aseguran que los robos y los hechos de inseguridad son “cosa de todos los días”. Apuntan a una pareja que, según las denuncias, reclutaría a personas con antecedentes penales para que salgan a delinquir en la zona a cambio de brindarles un lugar para vivir.

En diálogo con el periodista de El Tres Juan Pedro Aleart, Cristian, un vecino del barrio, denunció que “acá actúa una banda”.

“Hay una persona que lidera la organización, es una mujer que actúa con su pareja, que recluta chicos de diferentes edades para que salgan a robar y a cambio les dan techo y protección”, continuó con su acusación en vivo en De 12 a 14.

Una mujer contó su caso: “A mi me hicieron un escruche, me robaron y cruzaron la avenida con una moto a batería, una cocina, una bomba de agua nueva. No tuvimos respuestas de la policía, que nunca hizo el allanamiento”, describió.

“Aportamos las imágenes de las cámaras para que el fiscal pueda verlo, pero no tuvimos respuestas”, agregó.

También advirtió que “en el parque Scalabrini Ortiz rompen los vidrios de los autos y roban, amenazan con cuchillos”.

José, otro vecino, comentó que “son siempre los mismos, están identificados y todo”. Y concluyó: “Después de las 6 ó 7 de la tarde, cuando baja la gente de los colectivos, los robos son frecuentes”.