Venado Tuerto: fiscal reveló detalles de la fiesta a la que fue Lourdes

Blanco contó que a las 3.30 un familiar pasó a buscar a la niña por la fiesta, aunque se desconoce si fue por el horario o bien porque la chica había dado señales de algún malestar. Fue llevada a su casa donde empezó a sentirse mal. “Se descompensó y se la ingresó al nosocomio local, tuvo dos o tres paros cardio respiratorios, entró en cola y no pudo salir. Se produce el lamentable deceso a las 20.30”, detalló.

“Se efectuó una requisa del lugar y se secuestraron envases de bebidas blancas”, comentó e insistió en la necesidad de contar con los resultados de la autopsia para determinar a ciencia cierta la sustancia que consumió pero no se descarta la mezcla del alcohol con algún psicofármaco dado el fatal desenlace aunque no lo podemos confirmar”.

“Es un grupo de chicos conocidos, acá en esta ciudad todos nos conocemos y en este marco de encuentro y de reunión se dio el consumo de bebidas alcohólicas. Hay que esperar el resultado de la autopsia para saber qué sustancias consumió, si fue por motu propio o si fue inducida”, manifestó y consideró que las pastillas pueden ser disueltas en bebidas sin ser notadas. Sin embargo, en otro tramo de la conversación con el periodista Ciro Seisas, sostuvo que no se puede confirmar que se haya preparado en el lugar la denominada “jarra loca”.

