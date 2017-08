Vence la conciliación y Rioro ratifica el despido de 70 trabajadores

Pablo Serra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señaló a Radio 2 que las charlas entre las partes no dieron frutos. “Nosotros ratificamos que los despidos son totalmente nulos porque no se cumplieron los procedimientos establecidos por ley”, dijo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo