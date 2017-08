Venezuela: Leopoldo López y Ledezma vuelven a ser detenidos

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una "medida cautelar sustitutiva de libertad" y por motivos de salud actualmente cumple el arresto desde su domicilio. Casi dos años y medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.

"Yo no me imagino a nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo inscribiéndose, haciendo una fila india para inscribirse en ese Consejo Nacional Electoral (CNE); bastante que le aguantamos a este CNE, que protagonizó este domingo una de las estafas más burdas", dijo el alcalde en un vídeo difundido en redes sociales.

"Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos donde está ni a dónde lo llevan. (Nicolás) Maduro es responsable si algo le pasa", escribió Lilian Tintori, la esposa de López, en la red social Twitter.

