Verónica Irizar: "Soy la candidata para ganarle a la grieta"

“La gente no quiere que Rosario retroceda y en la interna del Frente Progresista se define si Rosario retrocede o va a hacia adelante”. Verónica Irizar jugó fuerte en el último día de campaña y en ese marco buscó mostrarse como la candidata que “le puede ganar a la grieta", a diferencia de Pablo Javkin, que en las elecciones de 2017 quedó tercero detrás de Roy López Molina (Cambiemos) y Roberto Sukerman (PJ).

La hoy concejala dijo, en diálogo con el programa A diario que conduce Alberto Lotuf en Radio 2, que ella reúne una doble condición: viene de la actual gestión, pero a la vez es parte de una nueva generación para encarar una renovación del liderazgo local.

Además, aseguró que tiene “listo el mejor equipo con los mejores del Frente Progresista y muchos independientes. Sin dudas, viene una nueva etapa, un nuevo liderazgo, un gobierno abierto con nuevas ideas, para que Rosario marque el rumbo; sea la ciudad más pujante de la Argentina”.

Sobre el apoyo de Miguel Lifschitz a su candidatura, manifestó que es un “orgullo” que los referentes del Frente Progresista la hayan elegido “para liderar esta nueva etapa en la ciudad”.

“Tengo muy en claro lo que falta y lo que hay que mejorar”, remarcó.

Y enfatizó: “Acá no pasará la grieta, no vamos ser manejados por Buenos Aires y no queremos que nos gobierne el peronismo santafesino. ¿Dónde estaban Sukerman y Perotti cuando el kirchnerismo se llevaba los recursos de la ciudad? Nunca los escuché defender a Rosario. ¿Por qué creer que lo van a hacer ahora?. Lo mismo Roy López Molina”.