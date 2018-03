Vettel ganó la primera carrera del año en la Fórmula Uno

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) capitalizó una neutralización en el Gran Premio de Australia para iniciar la temporada de Fórmula 1 con una inesperada victoria en el circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne.

El tetracampeón mundial (2010, 2011, 2012 y 2013) se vio favorecido por dos errores de la escudería estadounidense Haas en el cambio de neumáticos de sus pilotos, el danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean, lo que provocó el ingreso del auto de seguridad a la pista.

En ese momento, Vettel aprovechó para ingresar a boxes, cambiar sus ruedas y regresar al trazado por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), quienes completaron el podio.

El ganador cubrió 307,574 kilómetros (58 vueltas) sobre el circuito australiano con un tiempo de 1:29:33.283 y sus escoltas llegaron a 5.036 y 6.309 respectivamente.

Por segundo año consecutivo y tercera vez en Australia, el alemán se llevó la victoria, que elevó a 48 el número de Grandes Premios en su carrera.

"Ha sido una buena carrera. Hemos tenido mucha suerte con el coche de seguridad, la he disfrutado mucho. Estaba pasando momentos malos con los neumáticos, rezaba porque saliera el coche de seguridad... En la curva 4 se paró un coche, después otro en la 2. Estaba lleno de adrenalina, nos metimos a talleres, salimos adelante, he conseguido mantener la presión y las últimas cinco vueltas he disfrutado", relató el alemán al momento de la coronación.

Vettel y Hamilton entablarán este año una lucha por la conquista del quinto título personal en la Fórmula 1 para igualar el récord del argentino Juan Manuel Fangio y acercarse al del alemán Michael Schumacher, máximo campeón de la categoría con siete coronas.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) terminó cuarto; el español Fernando Alonso (McLaren) fue quinto; el holandés Max Verstappen (Red Bull), sexto; el alemán Nico Hülkenberg (Renault), séptimo; el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), octavo; el belga Stoffel Vandoorne (McLaren), noveno; y el español Carlos Sainz (Renault), décimo.

Del undécimo al decimoquinto lugar ingresaron el mexicano Sergio Pérez, el francés Esteban Ocon (Force India), el monegasco Charles Leclerc, el canadiense Lance Stroll y el neozelandés Brendon Hartley.

No clasificaron Grosjean, Magnussen, el francés Pierre Gasly (Toro Rosso), el sueco Marcus Ericsson (Sauber) ni el ruso Sergey Sirotkin (Williams).

Posiciones del Campeonato de Pilotos: Vettel, 25 puntos; Hamilton, 18; Raikkonen, 15; Ricciardo, 12; Alonso, 10; Verstappen, 8; Hülkenberg, 6; Bottas, 4; Vandoorne, 2 y Sainz 1.

Posiciones del Mundial de Constructores: Ferrari, 40 puntos; Mercedes, 22; Red Bull, 20; McLaren, 12 y Renault, 7.