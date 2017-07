Viajar en avión: ¿cuáles son las recomendaciones para pasarla bien?

- si no podemos deambular por el pasillo del avión, podemos pararnos al lado del asiento y realizar un ejercicio simple y valioso: ponernos en punta de pie y bajar unas 20 veces con lo cual hacemos la dorsiflexión que también favorece el retorno venoso.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo