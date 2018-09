Vidal compartió un timbreo con Macri y dijo que "sin dudas" debe ser reelecto

Después de un más de un mes en el dólar y la inflación se dispararon, el presidente Mauricio Macri volvió a encabezar un timbreo y lo hizo en Buenos Aires junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien pidió su reelección.

Los dos mandatarios de Cambiemos recorrieron un centro comercial de la localidad de Muñiz y también visitaron San Miguel, partido vecino a Malvinas Argentinas, donde Macri tiene su quinta Los Abrojos.

La gobernadora bonaerense aseguró que "sin dudas" el presidente debe ser reelecto porque "la Argentina tiene un proceso comenzado que necesita más tiempo para consolidarse".

Vidal advirtió que no es tiempo para abordar la cuestión electoral debido a que "la gente está preocupada por llegar a fin de mes" pero dejó en claro que ella no piensa en la Casa Rosada y apoya al presidente



Con el Presidente y el Intendente salimos a recorrer las calles de Muñiz para hablar con los vecinos y comerciantes del barrio. Cada timbreo es la oportunidad de estar cerca y escucharnos para seguir cambiando juntos. pic.twitter.com/tUPypLR4by — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 15 de septiembre de 2018

"Sin dudas", respondió rápidamente la referente del PRO al ser consultada sobre si el jefe de Estado debe ser reelecto en los comicios de 2019. Remarcó que, pese a la dura situación económica y social que enfrenta el Gobierno, a Macri lo ve "bien, entero, tranquilo", según informó Ambito.

"Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones lo más importante es tener un liderazgo en eje, con temple, con tranquilidad", agregó.

En diálogo con Radio La Red, insistió: "Cuando hay problemas, más que preocuparse hay que ocuparse. Ocuparse de acompañar e investigar qué fue lo que pasó con la maestra (Corina De Bonis) secuestrada y golpeada en Moreno; de la mayor demanda de alimentos porque la inflación subió y pega sobre todo ahí; sostener a las Pymes que necesitan financiarse con una tasa que puedan afrontar; y no dejarse de ocupar de las cosas que más allá de este nuevo escenario nos ocupábamos antes, como las obras para inundaciones o rutas".

Vidal también aseguró que "sin dudas" hay un "club del helicóptero", pero remarcó que "es minoritario". "Cada vez tiene menos poder sobre la gente. Los argentinos aprendimos y no queremos más volver hacia atrás, no queremos saqueos, no queremos que un presidente elegido no termine su mandato", concluyó la mandataria provincial.