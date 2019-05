Video: Lali Espósito incendió el escenario en los premios Platino 2019

Lali Espósito brindó un show espectacular en los premios Platino 2019. Cantó algunos de sus temas más conocidos como "Cien grados", "Sin querer queriendo" y "Caliente". Con un vestido brillante y al cuerpo, desplegó su sensualidad con su equipo de bailarines. "¡Viva Argentina!", exclamó antes de bajar del escenario.

Previo a la ceremonia, Lali contó a Teleshow: "Es un cuadro megapower con danzas mexicanas que preparé con mi coreógrafa, que viajó desde Los Ángeles para hacer esto. Ensayamos dos días para este show que es algo totalmente nuevo, un mashup interesante para que la gente se divierta".

La presentación:

Si bien la película que protagonizó en 2018, Acusada, no pasó la preselección para competir en los premios Platino, la artista asumió la importancia de participar con su música. "Es una ventana enorme para mí. No solo a nivel musical, que es lo que me invitaron a hacer, sino también actoral, porque veo aquí a un montón de productores, actores y directores que admiro", confesó.

Horas después, publicó algunas imágenes de la ceremonia en su cuenta oficial de Instagram. "Gracias amigos de @tntlatam y a TODOS los medios por recibirme así de increíble en este paso por @premios_platino", escribió.

Los premios Platino celebraron su sexta edición el domingo. El evento fue producido por el director español Santiago Segura y la actriz mexicana Cecilia Suárez y la transmisión estuvo a cargo del canal TNT para toda Latinoamérica.