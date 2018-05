Video: a una jubilada le llegó una tarifa de 26 mil pesos, no pagó y le cortaron la luz

A Eva, una jubilada de San Miguel, Buenos Aires, le llegó una boleta de la luz de la empresa Edenor por un total de 26.323 pesos. Su familia fue a reclamar lo que consideró un error pero la firma no les dio una respuesta, según dijeron, y le retiraron el medidor de la casa. Una vecina filmó el momento en el que se puede ver el rostro de sorpresa de la ex enfermera de 91 años. El video se hizo viral en redes sociales.



"Me tomó de sorpresa", aseguró Eva sobre el momento en que los operarios le removieron el dispositivo para medir el consumo de energía.

"Me fui acercando cuando veo un revuelo de los vecinos, porque querían impedir que retiraran el medidor, pero el empleado recibía órdenes y lo sacaron. Le preguntaba a mi hija: «¿qué pasa?, ¿por qué lo sacan?», pensando que habían salido chispas del medidor", relató la anciana que fue una empleada del Estado (enfermera durante 35 años) y cobra 14 mil pesos entre jubilación y pensión.

Eva aseguró que su yerno "fue a hacer los reclamos a la empresa y no le dijeron nada". "Es vergonzoso que todo aumente y no tener solución. Me da pena. Llega fin de mes y no alcanza", dijo Eva en una entrevista con el canal C5N.

Su yerno, Gerónimo, contó que hicieron un reclamo porque consideran que se trata de un error. Pero Edenor no hizo lugar y señaló que en la revisión del caso figuraba como "medidor golpeado". "Lo único que nos dijeron es venimos a retirar el medidor", añadió.

"No sigo hablando porque me angustio y lloro. Soy una vieja llorona", agregó Eva sobre el final de la nota.