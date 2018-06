Video: alumnos escracharon a un profesor que robaba en el aula

En un curso de séptimo grado de la escuela de Educación Agraria de Arrecifes se dieron varios robos sucesivos a alumnos dentro del establecimiento. Los estudiantes dejaron una cámara oculta en el aula y pudieron descubrir al responsable: el profesor de gimnasia.

Según informó el sitio web TN, el último robo fue a un chico al que le faltaron 1.400 pesos de su mochila. Los hechos se daban generalmente cuando los alumnos estaban en el recreo. Fue el motivo por el que dejaron una cámara para que grabara qué pasaba cuando los adolescentes no estaban en el lugar.

El video, que se viralizó en las redes sociales y a través de Whatsapp, muestra al profesor recorriendo los pupitres y revisando mochilas y camperas en busca de dinero.

El hombre pidió disculpas en su cuenta de Facebook y después dio de baja su usuario en la red social. "Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", publicó.

Las autoridades de la escuela no tomaron ninguna medida hasta el momento con respecto al profesor y a la situación.