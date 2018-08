Video: así dos repartidores convencen a un hombre que se iba a suicidar de no hacerlo

Dos repartidores de cerveza convencieron a un hombre que estaba por tirarse de un puente en la ciudad de Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos) de que no lo hicieran. ¿Cómo? Lo invitaron a tomar la bebida que transportaban, según informaron medios locales.

Jason Gaebel y Kwame Anderson se desplazaban en el camión de reparto cuando vieron a un individuo aferrado a la parte externa de la cerca de un puente. En un video compartido en la cuenta de Facebook de Anderson, se aprecia a Gaebel, que estaba al volante, detener el vehículo y preguntar al potencial suicida si se encontraba bien, para luego instarle a que se pusiera en un lugar seguro.

“Oye, ¿qué estás haciendo?, no tienes que saltar”, agregó Anderson. "No me conoces, no te importa", respondió el suicida, a lo que Kwame contestó: "Si no me importara, no estaría aquí ahora".

En ese momento, Anderson intentó ganarse la confianza del sujeto y corrió a sacar un “pack” de cervezas, abrió una e invitó al muchacho. Mientras trataban de convencerlo de que desistiera de su decisión de quitarse la vida, los repartidores llamaron a la Policía. Poco después, la invitación dio resultado, el sujeto se bajó y se acercó al camión, aunque no logró tomar ni una gota de cerveza debido a que los paramédicos se lo llevaron a un hospital.