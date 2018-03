Video: ¿cuándo conviene extraer las muelas del juicio?

Las muelas del juicio o cordales son los terceros molares: son cuatro muelas, una por cada cuadrante bucal, que se encuentran al fondo de la boca. Reciben el nombre de “muelas del juicio” porque suelen erupcionar alrededor de los 20 años, cuando la persona ya tiene un “juicio” más desarrollado; aunque esto no siempre es así y es posible que aparezcan antes o que, en algunas ocasiones, nunca lleguen a salir. A veces, incluso, solo salen una o dos: no siempre salen las cuatro y no siempre salen a la vez. Al erupcionar más tarde que los demás dientes, es habitual que afecten a otros dientes en el proceso, moviéndolos o torciéndolos en su ubicación.

El Dr. Fernando Muñoz, cirujano bucal del Centro Odontológico Privado abordó la temática.