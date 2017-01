Video: viaje de una ambulancia en código rojo por Buenos Aires

Un paramédico de Capital Federal, quien trabaja en una empresa privada de salud, grabó un viaje en su ambulancia en código rojo, es decir, en un caso de emergencia extrema, donde se puede advertir no sólo las dificultades que encierra el tránsito de la gran ciudad sino también las reacciones poco solidarias de algunos peatones y conductores.

De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, Emiliano Saraco, quien trabaja como paramédico, es conductor de ambulancias en una conocida empresa de salud privada hace más de cinco años y tiene la costumbre de grabar con una cámara cada recorrido de su camioneta hasta el lugar de la emergencia. Lo hace en todos los "código rojo", es decir cuando el paciente tiene riesgo de vida.

Las imágenes, que pueden verse en su canal de YouTube evidencia no sólo la adrenalina que requiere el trabajo sino también las reacciones de conductores y peatones que aceleran cuando tienen que frenar, frenan cuando tienen que correrse y se corren cuando ya no queda otra opción. Varios peatones, incluso, parecen no oír el sonido de la sirena.

"A veces te da mucha bronca. Porque no sólo se olvidan de la persona que necesita una ambulancia urgente. ¡Ni siquiera se preocupan por su propia vida! Escuchan la sirena y siguen como si nada. Hace poco un hombre que venía distraído con su celular se chocó de frente contra el costado de la camioneta por no mirar", se quejó Emiliano.

Aún se sorprende con la gente que "aprovecha" la velocidad de la ambulancia para "chuparse" atrás y ganar tiempo. "No saben que muchas ambulancias no tienen vidrio trasero, entonces a veces no vemos lo que tenemos atrás porque el retrovisor no lo toma. He tenido que frenar para no chocar de frente y me chocan a mí, de atrás. Hace poco pasó. Cuando miré, un hombre se asomaba desde la ventanilla de su auto y me pedía perdón", recordó.

Por su parte, Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias porteño (Same) –también entrevistado por La Nación, da cuenta del uso excesivo del teléfono celular. "Es algo que se da tanto en peatones como en conductores. La gente no se da cuenta. No toma conciencia y hay cada vez más problemas por el uso de celulares", advirtió.

"Incendios, derrumbes, explosiones, heridos con arma de fuego, partos en la vía pública. Esas son las razones por las que las ambulancias prenden la sirena. Sólo cuando hay riesgo de vida del paciente. Nosotros los llamamos códigos rojos". Así, Crescenti explicó la importancia de colaborar cuando un vehículo de emergencia necesita el paso.