Viernes furioso: el dólar superó los $21 y cerró a $20,90 tras fuerte intervención

Tras la sorpresiva decisión de incrementar la tasa de política monetaria al 30,25% y las ventas por casi u$s 800 millones en el mercado cambiario del Banco Central, el dólar recortó su avance inicial y subió este viernes seis centavos a $20,90, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

El billete llegó a subir 36 centavos, a su récord histórico intradiario $ 21,20, pero luego recortó con la decisión de la autoridad monetaria de subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25%, desde el 27,25% anterior, una medida sorpresiva si se considera que el tipo de interés de referencia se anuncia cada segundo y cuarto martes de cada mes al cierre del mercado.

"Se tomó esta decisión con el objetivo de garantizar el proceso de desinflación y está listo para actuar nuevamente si resultara necesario", destacó la entidad que preside Federicio Sturzenegger en un comunicado.

De esta manera, la moneda terminó el mes con una suba de 44 centavos. Sucedió pese a que la autoridad monetaria sacrificó u$s 4.150 millones en ese período, mientras que en la semana desembolsó u$s 3.761,60 millones y desde marzo vendió u$s 6.189 millones.

Igual suerte corrió la divisa en el segmento mayorista, donde terminó estable a $ 20,55 tras haber tocado los $ 20,88 previo a la aparición del BCRA en el mercado y al anuncio de tasas. En el mes, no obstante, terminó con un avance de 38 centavos.

La demanda por cobertura ejerció una fuerte presión sobre el tipo de cambio desde la apertura de la sesión impulsando una suba que a pesar de puntuales incursiones del Central llevaron los precios a tocar nuevos máximos históricos en los $ 20,92 a media mañana.

Las ventas oficiales fueron corrigiendo la paridad provocando caídas sistemáticas de los precios que tocaron mínimos en los $ 20,52 después de las apariciones más agresivas de la autoridad monetaria. Con muchos altibajos y alternando subas y bajas, los precios del dólar quedaron estabilizados sobre el final.

La decisión de elevar la tasa de política monetaria fue bien interpretada por los inversores. Es que "refleja independencia en la definición de la política monetaria - algo que estaba en duda tras el el 28-D - y porque ayudó a desinflar de inmediato la fuerte disparada con que había arrancado también hoy el dolar mayorista", explicó a ámbito.com el economista Gustavo Ber.

Vendiendo reservas ya no parecía resultar suficiente para el mercado, dado aun con el fuerte drenaje de reservas que dejaban las intervenciones, se extendía la acelerada escalada del dólar. Según el experto, el BCRA vuelve así a "priorizar su lucha contra la inflación, la cual a corto plazo implicará seguir intentando regular el ritmo del deslizamiento del dólar, a fin de que actúe como ancla cambiaria".

El volumen operado fue de u$s 1.860 millones, casi un 2% menos, nuevamente fue muy importante, ya que los compradores no habían aún terminado sus órdenes para posicionarse en la divisa y el BCRA tuvo que otra vez vender alrededor de 800 millones -a todos los precios y con ofertas entre 20 y 50 millones de dólares- para abastecer el mercado, según ABC Mercado de Cambios.

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó al alza a un promedio del 32,00 % TNA, luego del alza sorpresivo de la tasa de política monetaria del BCRA a 30,25 % (+300bp). En "swaps" cambiarios se pactaron 270 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para miércoles y el jueves próximo. Las LEBAC en el mercado secundario se operaron al plazo de 19 días a 31,5% TNA, y la de 236 días al 26,5% TNA.

En el mercado secundario de LEBAC se operaron un equivalente en pesos de 200 millones de dólares, al cierre de nuestro mercado.

En el Rofex, donde se operaron u$s 1.456 millones, más del 60 % se negoció entre abril y mayo mientras que los precios de cierre fueron $ 20,66; y $ 21,236 con tasas de 42,65% y 36,38% TNA, respectivamente.

En la plaza paralela local, por su parte, el blue subió 15 centavos al récord de $ 21, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En el mes, ascendió 24 centavos. El "contado con liqui", en tanto, saltó ayer 61 centavos a $ 20,83.