Violenta entradera: “Me taparon la cabeza y pensé que me mataban”

Un violento asalto se produjo esta madrugada en el barrio Casiano Casas, cuando tres hombres armados y encapuchados ingresaron a una vivienda en la que viven un matrimonio mayor y su hijo. Se llevaron alhajas y dinero en efectivo. En su dramático relato de lo sucedido, la mujer contó: “Cuando me taparon la cabeza con la almohada pensé que me mataban”.

Adriana, la mujer que fue víctima del violento robo en Blas Parera al 2000, contó en De 12 a 14 (El Tres) que junto a su esposo estaban “acostados, yo entro a las 7 a trabajar, soy enfermera”. Y añadió que “eran las 5 y cuarto de la mañana, estábamos por tomar unos mates. Yo ya me estaba por ir a trabajar”.

“De pronto entraron tres personas a mi dormitorio, una armada. Me taparon la cabeza con una almohada y me decían «vieja no grites, vieja no grites»”, agregó.

Adriana detalló que “manotearon la mesa de luz, se llevaron un juego de anillos de oro, otro anillo con piedras, también falta dinero”.

La enfermera rosarina describió que “en eso sale mi hijo del dormitorio y se traba en lucha con ellos”. “Han abierto las rejas, hay una puerta de seguridad y también la abrieron”, apuntó.

Después, Adriana confesó: “No sé como no me mataron, cuando me taparon la cabeza con la almohada pensé que me mataban”.

Alberto, el hijo de la pareja, dio su versión de lo sucedido: “Yo pensé que mi madre estaba renegando con los perros, pero cuando escuché que los gritos eran constantes salí para ver qué pasaba”.

“Cuando me topo con ellos el tipo que tenía un arma me dijo «te mato», entonces yo le respondí «a vos te voy a matar». Ahí lo agarré del cuello y lo tiré para afuera”, contó.

Por último, el muchacho comentó que “acá pasa todos los días en el barrio, no te podés bajar tranquilo del colectivo”.