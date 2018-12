¿Viste cuando un "no" es un "sí"? Viralizan polémica escena retro de Darthés

En medio de la conmoción que generó la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, apareció un video que recuerda una escena donde un personaje que encarnaba el actor en una novela se refería a una relación con una mujer.

El fragmento corresponde a un diálogo entre "Josemi Heredia" y "Tomate Barraza", los personajes de Darthés y Toti Ciliberto en Soy Gitano, tira de Pol-k emitida por Canal 13 en 2003, seis años antes del momento señalado por Fardín como el que el actor la violó en un hotel de Nicaragua en el marco de una gira de la telenovela infantil Patito Feo.

"¿Cómo va la cosa? De a poquito va aflojando. Por ejemplo, hoy la invité a salir, así de sorpresa. Al principio no quería, la familia me odia, ella tiene un poco de miedo. Por eso yo le dije que necesitábamos un tiempo para conocernos y esas cosas y aceptó", le comentaba en la escena Darthés a Ciliberto.

"¿Y aceptó así de fácil, de rápido?", preguntó Toti. "Me lo dio a entender, ¿vos viste cuando un no es un sí?", fue la polémica frase de Darthes bajo su personaje. "Para mí un no, es un no", finalizó Ciliberto.

La escena se recuerda a través del video que se viralizó, en el día después de que la actriz comunique la denuncia. El gobierno, además, ordenó bajar un spot publicitario donde el propio Darthés, que debió ser internado por un cuadro de estrés, apoyaba la lucha contra la violencia de género.