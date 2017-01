Vivir cerca de calles muy transitadas aumenta el riesgo de demencia

Los resultados indicaron que quienes viven a menos de 50 metros tienen hasta un 7% más de riesgo de sufrir demencia, los que residen a 50-100 metros un 4% más y quienes están a 101-200 metros tienen 2% más de riesgo, según publicó la revista especializada The Lancet y reprodujo la agencia de noticias EFE .

Las personas que viven cerca de calles y rutas con un intenso tráfico tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades mentales, según un estudio realizado en Canadá durante once años.

