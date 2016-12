Volcó tras chocar contra otro auto estacionado

Debido al impacto, el Honda volcó y quedó dado vuelta en medio de la calle. Su conductor, afortunadamente, no sufrió lesiones ni tampoco resultó herido ningún peatón. Según trascendió, el hombre se quedó dormido y perdió el control del volante.

Un auto terminó dado vuelta en plena calle, luego de que su conductor chocara contra otro vehículo que estaba estacionado. No hubo lesionados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo