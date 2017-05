Volcó un camión y derramó su carga de cereal

El cereal que cargaba el camión terminó en el asfalto y aunque el corredor fue parcialmente despejado para que no se detenga la circulación mucho tiempo, recomendaban desviar por la ruta 11.

Por motivos que se tratan de establecer, el chofer no pudo controlar el volante y cayó de costado. La calzada resbaladiza por el mal tiempo podría haber sido uno de los factores que incidieron en el vuelco.

Una camionero que conducía por la autopista a Santa Fe en dirección a Rosario, perdió el control del rodado, volcó y derramó su carga de cereal. No resultó herido. Desvíos hacia ruta 11.

