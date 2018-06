Wanda Nara mostró un chat que expuso a Maxi López en el Día del Padre

Otra pelea, otra vez los trapitos al sol entre Wanda Nara y su ex Maxi López. Wanda esta vez lo expuso en el Día del Padre.

La mediática publicó en su cuenta de Instagram fotos de sus vacaciones en Nueva York. En la imagen aparece Mauro Icardi con las dos niñas que tienen en común, y también con los tres hijos que tuvo ella con Maxi López. "¡Feliz día!", escribió Wanda junto a la foto. Sus seguidores no tardaron en responder a la publicación, con fuertes críticas por esta provocación pública contra Maxi López.

Minutos más tarde, López también utilizó su cuenta en Instagram y respondió con una foto junto a los pequeños. "Gracias por regalarme este día en mi vida. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar cerca, ¡los amo!", escribió.

Pero Wanda redobló: a través de Instagram Stories, expuso un chat privado que había tenido el viernes pasado con el padre de sus hijos varones.

Allí se puede leer que López le pide ver a los niños por el Día del Padre y Wanda le pregunta hasta cuándo estará de viaje. "El domingo vuelvo. Próxima semana creo que también estoy acá (por Milán, donde viven Wanda e Icardi), pero no sé si tengo que viajar algún día", le responde.

Disconforme con la respuesta, Wanda le comunica su decisión: "Bueno, entonces me llevo a los nenes conmigo. No los puedo dejar en Milán si tampoco estás vos. Me imaginé que viajabas porque no los buscaste del colegio esta semana, ni hoy tampoco. Cuando volvemos te escribo así los venís a ver".

"Bueno, dale. Buen viaje", le responde López, aceptando que no pasaría el Día del Padre en familia.

Wanda e Icardi pasaron unos días de vacaciones en pareja en Sudáfrica y luego viajaron a Nueva York. Allí se sumaron al viaje los tres hijos de Maxi López junto a Francesca e Isabella, las dos que tuvo la modelo con el delantero del Inter.