Windows 10: ¿cómo ayudar a los alumnos a iniciar sesión en dispositivos de forma más segura?

Otra de las posibilidades de Windows Hello es la de utilizar la huella dactilar para identificarse, otro mecanismo bastante seguro y que comienza a ser habitual tanto en smartphones, tablets como también en computadoras. Requiere que el dispositivo tenga un lector de huellas dactilares, una breve configuración y listo.

Este mecanismo de identificación puede parecer pura ciencia-ficción, pero es una realidad que ya puede utilizarse en muchos dispositivos. Su principal inconveniente es precisamente que no todas las computadoras son compatibles, ya que tiene algunos requisitos relativos a la cámara y a la tecnología y potencial que ésta incorpora.

Microsoft, a través de Windows Hello, permite identificarse mediante la webcam de la computadora de una forma casi instantánea (en menos de 2 segundos). No se necesitará introducir ningún tipo de usuario, correo electrónico o contraseña por escrito; simplemente poner la cara frente a la pantalla y sonreír.

Una de las opciones más novedosas y llamativas es el uso de contraseña de imagen , que además pasa también por ser tremendamente sencilla de usar (aunque relativamente fácil de "copiar"): aparecerá una imagen (se puede elegir una de las predeterminadas o cargar la que se quiera) y se tendrá que hacer determinadas combinaciones (clics, gestos, etc.) en ciertos elementos de ella, en un orden, para poder iniciar sesión correctamente.

Es el método más clásico y habitual, tanto en Windows 10 como en otros sistemas operativos, plataformas web, redes sociales, etc. Cada alumno tiene un usuario y una contraseña asociada a él , de forma que si las introduce en el sistema podrá acceder a su respectiva cuenta y, con ella, a todos sus datos (carpetas, ficheros, programas instalados, etc.).

