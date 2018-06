Woody Allen con Lanata: "Es injusto que me acusen de abusador"

Jorge Lanata, el conductor de Periodismo para todos –el programa que emite El Tres los domingos por la noche– compitió con la emisión de los premios Martín Fierro con una entrevista a solas con Woody Allen. El cineasta neoyorkino de 83 años negó las acusaciones de abuso sexual en su contra y se quejó de que lo señalen por violencia de género como a otros del movimiento Me too, que comenzó con las denuncias contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

"Me siento mal porque me acusan de algo terrible. Me duele, y le duele a mi familia. Algo que fue juzgado hace veinticinco años, investigado por dos fuentes diferentes y que resultó ser completamente falso, ahora regresa. Es terrible ser acusado de algo tan terrible cuando te han investigado y encontrado completamente inocente", dijo sobre las acusaciones de Dylan Farrow, la hija adoptiva de Mía Farrow y ex pareja de Allen.

"Todo el mundo quiere justicia", dijo, y explicó que él es "un gran defensor" del movimiento #MeToo. "Me conmuevo cuando encuentran a personas que acosan a mujeres y a hombres inocentes; es bueno que los expongan, pero yo, yo debería ser la cara en los afiches del movimiento, porque he trabajado en películas durante cincuenta años con cientos de actrices y ni una sola (grandes, famosas, principiantes), nunca, nunca nadie ha sugerido ningún tipo de indecencia mía en absoluto", sostuvo.

"Hay quienes han sido denunciados por veinte mujeres, por cincuenta, por sesenta. Yo fui acusado una sola vez por una mujer y en un caso de custodia de menores que fue analizado, y del que se demostró que era falso; aun así me agrupan con esta gente", insistió.

Allen dijo que siempre tuvo "un comportamiento maravilloso" para con las mujeres con las que trabajó, y añadió que creó papeles "maravillosos" para muchas de ellas. También destacó que todas recibieron el mismo salario que sus compañeros varones.

Por otro lado, defendió su relación con Soon-Yi (48), también hija adoptiva de Farrow. “Soon-Yi y yo nos enamoramos hace veinticinco años y ha sido una relación maravillosa para los dos. Nos casamos y todos dijeron: eres mucho mayor que ella, pero ha sido un matrimonio maravilloso y hemos sido muy felices y tenemos dos hijas maravillosas. Hemos tenido una relación con mucho amor y ninguno de los dos cambiaría ni un solo momento de ella. Ha sido una delicia", sostuvo. Siguen casados.