Ya se ahogaron 5 argentinos en Brasil este año: piden recaudos

˜Muchos dicen que ya estuvieron en Mar del Plata con olas más grandes y por eso se animan. Pero a veces uno toma de más, está deshidratado y el cuerpo no tiene cómo reaccionar a una situación de peligro”, dijo Tiego Reis, guardavidas de Itapema, que presenció el intento de reanimación del misionero.

Los guardavidas con los cuales conversó Télam en Canasvieiras, Praia Brava, Joaquina, Itapema coincidieron en afirmar que muchos turistas argentinos, al ver el agua cálida y transparente, creen que no hay peligro.

