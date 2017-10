Zamba no, zumba sí: Cristina bailó y subió el video a las redes

No, no es Zamba, sino zumba. La ex presidenta Cristina Kirchner participó de una clase de la gimnasia/danza de moda y subió el video a las redes sociales.

Fue con un grupo de vecinas de la localidad bonaerense de San Martín. Claro, además de bailar, Cristina habló. Y le pegó a la administración Macri por los aumentos de tarifas.

“¿Que tal si vamos a ese Parlamento a poner orden a esto de las facturas y de los precios? ¿Qué tal si vamos al Parlamento a poner un poquito de orden?”, preguntó la ex Presidenta.

En ese sentido, sostuvo que los “dueños” de las empresas concesionarias de servicios públicos “son los amigos de los que están en el Gobierno”, y al respecto dijo que “la sociedad no puede permitir que el Estado sea apropiado por grupos empresarios”.