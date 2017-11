Zona norte: murió un obrero al caer de un edificio en construcción

Un hombre que trabajaba en una obra en construcción de Génova y Avellaneda, en la zona norte de la ciudad, cayó desde aproximadamente seis metros y murió en la mañana de este lunes. Según comentó un compañero, son "apurados" por la empresa y no llegan a "supervisar" si realizan correctamente sus tareas. En julio pasado, otro obrero murió en San Lorenzo en un episodio similar.

Según fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió este lunes por la mañana en Génova y Avellaneda, en una construcción cercana a la cancha de Rosario Central. Allí trabajaba un obrero en un edificio cuando se precipitó desde unos seis metros de altura al suelo. El impacto fue fatal. Los médicos del móvil 3 del Sies diagnosticaron traumatismo de cráneo grave.

Otro obrero comentó en diálogo con el periodista Pedro Levy (Cada Día, El Tres) que trabajan "apurados" y que no pueden "decir nada ni opinar" porque la empresa constructora los despide. "Nos hacen trabajar rápido y uno no puede supervisar bien su trabajo. La construcción tiene unos dos años. Había hecho fuerza con una barreta para sacar una madera, se ve que no estaba la mariposa puesta y cayó por un agujero", señaló.

"Lo toqué y no le encontré pulso. Estaba caliente el cuerpo. No le sentí respiración", añadió.