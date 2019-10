Jimena Barón se refirió a la propuesta de casamiento que le hicieron a Pampita. Con un toque de humor, la cantante comparó su “suerte” con la de la modelo.

De acuerdo a lo que publicó Primiciasya.com, en su estadía en República Dominicana, Pampita recibió una propuesta de casamiento por parte de su novio, Roberto García Mirotán. La boda sería el 22 de noviembre próximo.

Una de las que reaccionó a la novedad fue Jimena Barón que días atrás contó que está en una app de citas para conseguir pareja. La actriz y cantante escribió que ayer no recibió ni un solo like en la app y lo comparó con la suerte de Pampita que a los dos meses de estar de novia ya se va a casar.

“Solo quiero contarles (por si alguien tiene un mal día) que no he recibido ni UN like en mi app de conocer gente. Ni like, ni match ni una mierda. El ego desmayado”, señaló.

“Y recién leo que a Pampita le propusieron casamiento después de salir 1 mes y medio. Genial”, agregó.