“La vida es corta” señala el saber popular. Y “el sexo es salud”, sostiene la ciencia. Así que, por qué no unir ambas opciones. Sólo es cuestión de método.

Jimena Barón habló justamente de eso. Días atrás, la cantante había confesado que desde hace un mes y medio que no tiene sexo, es decir, desde su separación del bailarín Mauro Caiazza.

"Esto me da un toque de vergüenza. Me bajé una app que es de esas para conocer gente de afuera, para mandarme unos mensajitos", relató la artista en una serie de historias de Instagram.

Y agregó: "Después les cuento cómo me va… Hello? Yes, I love you".

"Tengo que filmar nuevos videoclips con chongos, por lo cual, por trabajo por supuesto, voy a estar haciendo scouting de chongos. ¡Es lo mas emocionante que me pasó en el último mes y medio!", cerró.