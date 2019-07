Le pedimos a este gobierno y al que sea que venga que esto NO SUCEDA. Sumate al pedido acompañandonos este martes 30 a las 10am en Rivadavia 877/879 NO NOS ABANDONEN, NO ABANDONEN A NUESTROS HIJOS Y FAMILIARES CON DISCAPACIDAD.

POR FAVOR DIFUNDIR. pic.twitter.com/sOhd6NUUwQ