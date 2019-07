Nacho Sureda fue una de las revelaciones de la segunda temporada de El Marginal junto a su peculiar personaje, la "Pantera". Su final incierto dejó que hablar, pero en el trailer de la tercera etapa de la serie, anticipa una reaparición contundente. El actor asegura que hay un quiebre en la personalidad del personaje que "ha sufrido una transformación por las circunstancias".

El actor fue consultado por RatingCero.com y confesó cómo fue la interpretación y cuáles fueron los detalles del plan estricto que debió seguir en los meses previos al rodaje.

Sureda no limita su actuación al set de grabación: "Es un laburo que hago bastante en mi casa. Laburo en el espejo, veo pelis... veo cosas que tengan que ver con este mundo, que me lleven a conectar por ahí con este lado oscuro". El personaje que interpreta sufre de tartamudez, y eso también lo "obliga" a practicar en su hogar. "Lo grabo, me veo, me escucho. Es un trabajo duro porque es un personaje complejo", señaló.

Luego contó sobre la preparación física que debió cumplir: "Para los que no entienden es algo muy parecido a lo que hacen los fisicoculturistas antes de competir. Estoy tres meses con una dieta muy estricta de seis comidas al día de pollo, carne y huevo. Bueno, descanso, entrenamiento, cero salir".