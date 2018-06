El increíble acoso en vivo de Iudica a una compañera en su programa

Una situación que fue planteada como "divertida" en "Involucrados" derivó en un llamativo acoso de los hombres del programa, sobre todo del conductor Mariano Iúdica, a su compañera Pía Shaw.

El panelista de espectáculos Guido Zaffora contaba un chimento sobre una situación que habría protagonizado un futbolista en un boliche y para "recrear" lo ocurrido terminó besando a Shaw.

El pretendido "acting" generó una reacción violenta de Iudica que agarró a la periodista de la cara y la forzó a darle un beso en la boca.

Recién vi esta situación mostrada COMO SI NADA en TELEVISIÓN, con muchas personas mirándolo y dejándolo pasar. Me pareció DESAGRADABLE. Me incomodó al verlo porque, para mí como para muchas, esto es una situación cotidiana. No hay consentimiento y no les importa. ASCO dan. pic.twitter.com/ebbdHAvQpH

