En la mañana de este sábado con frío y sol, Lizy Tagliani disfrutaba de su casa y sus perros cuando atendió el llamado de Esto se baila así (Radio2). La humorista se prepara para regresar a Rosario con dos funciones de su espectáculo Una chica diferente, el próximo sábado –a las 20 y a las 22–, en el teatro Fuandación Astengo.

Con la sencillez como modo, Lizy habló de su presente y de cómo cambio su vida en los últimos cuatro años.

“Cuando pegué el Bailando me imaginé que esto se iba a terminar pronto. Entonces dije «voy a aprovechar esa plata para comprarme una casa»”, contó Tagliani sobre el hogar que tiene en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Esa confesión, que habla de su humildad, desencadenó en una reflexión sobre la fama: “Hay gente que te escribe y te dice «te acordás de cómo…». Obvio que sí. Lo mismo pasa con gente que si yo no llamo no me llaman porque piensan que estoy ocupada”.

Una chica diferente es el unipersonal que tiene a Lizy Tagliani buena parte arriba del escenario contando su vida y permitiéndose chistes sobre ellas y otras situaciones.

“Siempre voy contando e improvisando. Eso es algo que me quedó desde que hacía shows en los boliches”, respondió la capocómica sobre sus monólogos y advirtió que no los escribe.

“En general hago el show, lo graban y después van y lo registran”, dijo.

En cada presentación, hay un invitado o invitada que protagoniza el segmento musical. Y el elegido para las próximas funciones de Rosario es el cantante y compositor Donald.

"A mí me gustan las canciones clásicas (…). Mi espectáculo es muy de acordarse de la plaza, de la familia, de tu mamá; de hacer un recorrido de la vida de cada uno viendo reflejada un poco la mía”.

La entrevista