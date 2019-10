Nicole Neumann lamentó que su ex pareja, Fabián Cubero, no la haya saludado el domingo pasado por el Día de la Madre. La modelo confió que desearía tener con su ex una relación más amable.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Nicole Neumann fue entrevistada en el programa de radio, Por Si Las Moscas, donde le preguntaron sobre su relación con Cubero de quien lamentó que no le haya mandado ningún mensaje por el Día de la Madre.

“No pasó nada ayer, no recibí ningún mensaje de su parte. Tres chicos le crié, tres cesáreas le pasé y amamanté a tres pibes”, expresó la panelista de Nosotros a la mañana.

Nicole aseguró que desea ponerle fin al conflicto con su ex. “Me desenamoré y no pude seguir con la familia, pero para mi deberíamos seguir unidos. No tiene nada que ver estar sacándose los trapitos al sol, fue mi compañero durante 11 años”, comentó.

De todas formas, aclaró que después de cuatro años perdió la esperanza de que se cure la herida e intenta mostrarse fuerte y feliz para sus hijas.

Neumann dijo que está muy conforme con el presente laboral y personal que está viviendo, y reconoció que no necesita estar en pareja para sentirse cómoda con su persona. “Desde que me separé, me di cuenta que puedo estar sola y bien”, concluyó.