“Perdón, si querés me voy”: el tremendo blooper de Rocío Marengo

Agustín, uno de los participantes del programa La tribuna de Guido –que seguís por la pantalla de El Tres– debía responder en el juego de las preguntas y respuestas. Al mostrarle una planta e interrogar sobre el nombre de la misma, Rocío quiso ayudar pero metió la pata.

"¿Es ortiga o aloe vera?", indagó Guido a Agustín. Antes de conocer la respuesta del participante, el conductor pidió a Rocío diera su respuesta

"Por supuesto”, espetó Marengo. Acto seguido, no se aguanto y fue por más: “A mí me dicen aloe vera. Ah…"

Para entonces, la modelo se dio cuenta de lo dicho y de lo que no tenía que decir. Se tapó la boca. Las carcajadas de todos no se hicieron esperar.

"No, esperá, vamos a hacer otra pregunta. Te avisé… están jugando por un 0km.", le recordó Guido, entre risas.

"Perdón, si querés me voy", se disculpó Marengo, todavía tentada.

"No te tenés que ir. Insististe con lo tuyo y vi que te ibas a mandar una macana", señaló el conductor.

"Me equivoqué, perdón", continuó Rocío. "Me dicen Aloe Vera por las propiedades que tiene. Me joden con que me gusta comprar propiedades", cerró.