Jorge Rial destinó 20 minutos de su programa Intrusos de este martes para realizar un descargo tras los escraches recibidos en las redes sociales luego de la muerte de la actriz Beatriz Salomón como consecuencia de un cáncer de colon.

Es que los seguidores de la vedette le recordaron con insultos lo ocurrido en un programa del año 2004, donde Rial la invitó al piso junto a su marido, el médico Alberto Ferriols, y los hizo presenciar, sin previo aviso, cómo en el programa anterior Punto.Doc se emitía un informe mostrando cómo el doctor proponía sexo a una persona trans en su consultorio. Apenas finalizó el envío que llevaban adelante Daniel Tognetti y Miriam Lewin comenzó Intrusos en la noche, con rostros atónitos de los invitados.

Ese hecho, entienden los seguidores, fue el comienzo de una recaída en su estado de salud. En las redes lo recordaron como una humillación contra su figura y el comienzo del fin de su carrera.

El conductor, en tanto, afirmó este martes en su descargo que al escuchar eso le ofreció a Salomón irse a su casa, pero que ella se negó porque "quería defender a su marido". "Tenía una lapicera, había venido con papeles de la municipalidad. Cuando vio lo que era, dejó de anotar, y con la lapicera empezó a pegarle cada vez más fuerte a la mesa", recordó Rial.

"Salimos al aire con el OK de Beatriz Salomón. Se quedaron, pusimos al aire lo que salió durante el grabado. Y luego ellos se defendieron en vivo. Se iban de acá peleándose. Y en el remis Beatriz explotó, nos lo contó el remisero", reveló.

"Los que hicieron la cámara oculta serán los responsables. A los que me desearon la muerte les digo que yo lamento mucho la muerte de Beatriz Salomón. Quiero aclarar esto para aquellos que nos hacen responsables, gente tenebrosa y oscura. Infórmense, no sean tan burros. No repitan como loritos, pueden ir a los archivos", cerró el conductor de Intrusos.

Además de la cuestión mediática hubo una denuncia de Salomón tanto contra los conductores de Punto.Doc como así también contra Rial y Ventura, y el titular de la productora del informe, Mario Pergolini. En 2017, la Justicia determinó que debían pagarle 30 millones de pesos por violación de la intimidad y daño moral. Sin embargo, un año después, la Sala B de la Cámara de Casación bajó el monto a 600 mil pesos. Salomón apeló ese fallo ante la Corte Suprema, que aún no se pronunció.