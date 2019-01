Silvina Escudero confesó el insólito lugar en que conoció a su novio

Silvina Escudero está instalada en Villa Carlo Paz, donde es una de las figuras de la obra “Sé infiel y no mires con quién”. En una entrevista con una revista de espectáculos, confesó el insólito lugar en que conoció a Federico, su actual novio de 32 años.

"Aunque no lo puedas creer, a Fede lo conocí en la guardia del Sanatorio de la Trinidad. Mientras todas las chicas conocen gente en Tequila o en otro boliche, a Fede lo conocí en un sanatorio”, tiró entre risas.

Luego amplió: “La historia real es así. Hace tres años nos cruzamos por primera vez en Nordelta, yo estaba con dos amigas, él nos vino a saludar, me dio su número de teléfono anotado en un papel y así como me lo dio, lo tiré. Esto lo recuerdo porque él me lo contó mucho después, yo ni lo registré", dijo en diálogo con la revista Pronto.

"Al año siguiente, me lo volví a cruzar en el sanatorio. Se me acercó y me dijo 'Sil, no me llamaste'. Lo miré pensando '¿te conozco?'. Y Fede siguió: 'Nos vimos el verano pasado en Nordelta, vos estabas con tus dos perritos negros y con tus dos amigas embarazadas'. Me relató con detalle cosas de ese día, mientras yo pensaba '¿esto es casualidad o causalidad?'", agregó.

Además, reconoció que ese gesto del joven logró llamar su atención: "Lo observé, me pareció fachero y me gustó su actitud. Hay que tener personalidad para acercarse a una mina y decirle, aunque en tono de chiste, 'che, no me llamaste'. Me pareció canchero y quería un hombre con actitud. Ahí intercambiamos los teléfonos y empezamos a hablar. La coincidencia de la guardia no fue menor, era el lugar menos pensado para conocer a alguien. Yo había ido porque me sentía pésimo y él por un amigo que se sentía mal también".