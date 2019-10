La emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand tuvo momentos de risa y llanto. Luego de protagonizar un cruce simpático con la astróloga Ludovica Squirru Siri, una de las invitadas al programa, la también comensal Vicky Xipolitakis rompió en llanto al compartir detalles dolorosos de su matrimonio con el empresario Javier Naselli.

“Yo estoy con un bebé y hago de papá, de mamá, de mejor amiga. No priorizaron lo humano", contó Vicky.

"Hasta el día de hoy, nunca más preguntó cómo está su hijo. No me pasa absolutamente nada, ni su obra social, ni alimentos. Decí que tengo a mi papá que es mi héroe”, continuó, entre lágrimas, la ex participante de Bailando por un sueño.

.

Y abundó: "Le molestaba si agarraba un vaso, si salía, si el bebé lo vomitaba, si abría una puerta y era todos malos trato. Estaba amamantando al bebé o durmiéndolo y tenía episodios que venía a gritar o a empujarme. Yo no podía tener una vida así”.

“Vengo de vivir una desilusión. Me brillan los ojos porque conocí con mi hijo el amor verdadero. Por eso tengo que estar fuerte por él, por mi familia que no me deja caer. Y mis amigos que so. increíbles”, cerró Vicky Xipolitakis.