La ex presidenta y precandidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, fue la primera oradora del acto de cierre de campaña este miércoles frente al Monumento a la Bandera. Antes de dar paso a Alberto Fernández reconoció que junto a su compañero estuvieron distanciados y decidieron unirse para enfrentar las políticas del gobierno nacional. “Lo que viene no es nada fácil”, expresó la ex mandataria.

Crsitina fue varias veces interrumpida por alguna palabra de aliento del público y respondió: “Si a pesar de todo todavía estoy parada es por el amor de ustedes”.

“Los dirigentes, sean de derecha, del centro o de izquierda, ningún dirigente político se queda sin trabajo o duerme en la calle. El que pasa estas penurias es el pueblo. Los dirigentes tienen la obligación ética de terminar con esto”, dijo la ex mandataria desde Rosario.

“No podemos pensar cuatro años mas de estas políticas, quiero que la gente vuelva a tener trabajo”, manifestó.

La ex mandataria luego dejó paso a Alberto Fernández y pidió “que a partir del 10 de diciembre haya otro gobierno en Argentina”. “Alberto Fernández va a desarrollar una tarea espléndida como cuando lo acompañó a Néstor”, aseguró.