El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, fue consultado este lunes por supuestos integrantes del gobierno nacional que lo critican y pidió que los cuestionamientos se lo digan "de frente".

"Hay una nota en un diario importante, de un periodista que tiene relaciones con la Casa de Gobierno, donde me pone como que soy el más duro, y que eso preocupa, y que digo cosas", reconoció Pichetto.

"Yo siempre dije las mismas cosas, no he cambiado mucho, así que si alguien se preocupa, me gustaría que me lo dijeran de frente. He venido sosteniendo un mensaje claro, y creo que hay que dar pelea electoral. Creo que este tema todavía no está cerrado. No está todo escrito todavía", añadió el dirigente peronista en diálogo con una radio porteña.

Además, el compañero de fórmula de Mauricio Macri fue consultado sobre si hay sectores de la Casa Rosada que “ya tiraron la toalla” ante la derrota en las Paso. “La política implica no darse por vencido ni aún vencido. Hay una necesidad de que el gobierno se pare. Y Macri lo está haciendo. Con el convencimiento de sus actores principales de que esta puede ser una elección distinta. Estamos hablando de la posibilidad de llegar al balotaje”, respondió Pichetto.

Finalmente, en la misma entrevista radial Miguel Pichetto sostuvo que “el gobierno está tendiendo a lograr la estabilidad económica, con un tipo de cambio que no sigue impactando en el bolsillo de los trabajadores".