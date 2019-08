El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, aseguró que las "prácticas mafiosas" del dirigente portuario del Gran Rosario Herme Juárez crecieron por la “cobertura total del kirchnerismo”. Sobre su relación y una felicitación pública al sindicalista detenido este jueves, reconoció que él como funcionario no puede ser “justiciero de la patria”.

En una entrevista con el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2), Dietrich aseguró que “algo mágico ha pasado desde que Mauricio (Macri) es presidente y es que la Justicia investiga y nadie tiene protección”.

El ministro dijo desconocer los detalles de la investigación que este jueves derivó en la detención de Herme Juárez en San Lorenzo y otras nueve personas pero señaló que “claramente hay una estafa a la sociedad, los trabajadores y todos los argentinos de alguien que se hizo multimillonario desde las actividades portuarias”.

El funcionario nacional denunció que Juárez “tuvo una cobertura total por parte del kirchnerismo” y sus negocios crecieron durante esos años. “Todos esos excesos los termina pagando alguien”, añadió.

Sobre esa lógica, dijo que los precios de los servicios portuarios que daba la cooperativa de Juárez al Gran Rosario “al final los pagaba el productor, el chacarero, a quien los esfuerzos no le daban para contratar a alguien más; la contracara de eso era Herme Juárez que durante el kirchnerismo multiplicó tres o cuatro veces la tarifa en dólares y nosotros la bajamos casi un 50% en dólares”.

Sobre ese último punto, Dietrich aseguró que “no hubo un acercamiento” de su ministerio al sindicalista y empresario “sino un planteo de que íbamos a generar las condiciones para que se abra la competencia y si se oponía como lo que hizo otras veces iba a actuar la fuerza de la ley". "En un sector que era monopólico entraron cuatro o cinco empresas y bajaron los costos”, resaltó.

El ministro afirmó que eso ocurrió “en un clima de tensión” y “había miedo en el sector” porque años anteriores hubo “puertos bloqueados por Juárez”.

Mencionó que se generaron negocios a medida de ese sindicato como poner “lanchas sanitarias que tenían que ir a inspeccionar las bodegas de las buques”. “Todos estos kioscos que había los fuimos desarmando”, enfatizó y habló de “comportamiento mafiosos” dentro de los puertos.

Sobre su relación con Juárez

Dietrich también respondió sobre su presencia en un acto oficial de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín a fines de 2016, en donde felicitó a Juárez y le dijo: ”Herme te quiero agradecer porque no tengo dudas que en este nuevo camino que estamos recorriendo nos va a encontrar juntos”.

“Desde el lugar que me ha tocado en estos tres años y medio. Argentina ha tenido 15 años con el kirchnerismo, y son muchas décadas más, porque el gobierno fue cuasi socio y cómplice de estos grupos donde hubo muchas distorsiones de muchos tipos. Entonces es muy difícil que uno, que es funcionario, que tiene el rol de que las cosas funcionen, es muy difícil asumir el rol de justiciero de la patria”, dijo el ministro.

El titular de transporte y logística nacional añadió que desde su función no puede “decir con vos no me junto porque esto o aquello, no me junto con tales empresarios, o sindicalistas o políticos que hicieron tal cosa”. “Mi rol como gobierno es generar las condiciones para que estas cosas no sucedan”, agregó.

Continuidad laboral

Además de secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), Herme Juárez era titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios. Por eso, Dietrich garantizó la continuidad laboral de los dos mil puesto de empleo de esa firma.

"Los trabajadores no deben preocuparse. Estos cambios generan más trabajo para todos", afirmó.