El presidente Mauricio Macri le envió este miércoles un mensaje por Whatsapp al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. El ex jefe de Gabinete confirmó el contacto y aseguró que le responderá.

“¿Cómo estás Alberto, podemos hablar?”, le escribió el mandatario al vencedor de las últimas elecciones primarias, según publicó Infobae.

El texto fue enviado a las 11.40, después de los anuncios en los que el mandatario dijo que había hablado con “algunos de los candidatos” de las Paso. "Le clavó el visto", señalaron desde Casa Rosada a ese medio.

“Ahí me mandó un Whatsapp y ahora le voy a contestar. Estaba dando clases, por eso no le escribí. Me mandó un mensaje escrito porque quería hablar”, respondió Fernández a las 13.30, ante la consulta de periodistas en la calle.

▶️ "El presidente me mandó un WhatsApp y ahora le voy a contestar"

▶️ "Lo único que le pido es que sea presidente y no sea candidato"@alferdez, luego del mensaje que le envió @mauriciomacri pic.twitter.com/2hKsiMci6F — A24.com (@A24COM) August 14, 2019

“No le clavé el visto. Lo vi (al mensaje) cuando venía manejando pero no le podía responder porque venía solo”, aclaró el candidato opositor y señaló: “Debe tener necesidad de hablar conmigo. Obviamente le voy a contestar ahora”.

“Le pido al presidente que sea presidente y no sea candidato porque hay un problema muy grave”, afirmó.

Casi en paralelo, desde el Frente de Todos difundieron una foto de Fernández en la UBA e informaron que “continuó esta mañana dando clases de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la que es profesor titular”.

Más temprano, Fernández dijo que "no tiene mucho sentido una reunión" con Macri aunque aclaró: "Yo voy a tratar de ayudar en todo lo que esté a mi alcance".

“El presidente tiene que gobernar, y yo lo voy a ayudar hasta el último día, pero una reunión no tiene sentido", afirmó.

"Si el presidente espera que yo esté de acuerdo va a ser muy difícil. Yo concibo otro país. No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo no quiero ser partícipe de sus normas o decisiones. Yo no pienso como el presidente", agregó.