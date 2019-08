El Frente de Izquierda Unidad cerró este jueves su campaña de cara a las primarias del próximo domingo con un acto frente a la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el lugar hablaron los precandidatos a diputados nacionales Octavio Crivaro, Jimena Sosa, Luciano Cáceres y Daniela Vergara. Además, hubo un pedido de apoyo a los votantes de Ciudad Futura y del Frente Social y Popular que no llevan candidatos nacionales.

En su discurso, Crivaro señaló: “Junto a mi compañero Nicolás del Caño como precandidato a presidente en la fórmula junto a Romina del Pla, recorrimos la provincia de Santa Fe llevando las ideas y propuestas de nuestra lista. Hemos hecho una enorme campaña a pulmón con la fuerza y la voluntad de miles de militantes y simpatizantes en todo el país”.

Y agregó: “en todas las recorridas constatamos que son millones los que rechazan a este gobierno, que muchos están desencantados y se sienten estafados por Cambiemos, porque profundizó los problemas estructurales que sufren las mayorías populares desde hace décadas. Pero digamos la historia completa: Macri no hubiera podido hacer una sola de sus medidas de hambre y entrega sin la abierta colaboración de un sector muy importante de los que hoy están en el Frente para Todos, de esos gobernadores y legisladores peronistas que co gobernaron con Cambiemos, mientras ajustaban en sus propias provincias”.

Asimismo Crivaro llamó "a todos los votantes y a la militancia de Ciudad Futura, del Frente Social y Popular a apoyarnos”.

“Son cientos de miles los que ya están decididos a votar al Frente de Izquierda Unidad, pasando por encima de esta falsa polarización que nos quieren imponer,entendiendo que nuestro Frente es el único que plantea un programa realista para que la crisis la paguen los que la provocaron, porque siempre estamos y estaremos junto a los trabajadores y sus luchas. Y a los que no se decidieron todavía los convocamos para que juntos este domingo le demos un fuerte mensaje a los poderosos: de que somos muchos los que no nos resignamos y queremos fortalecer a la única fuerza política que sostiene que no nos debe gobernar el FMI”, concluyó Crivaro.